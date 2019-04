Velten

In der Viktoriastraße in Velten wurde am 15. April 2019 und in den Folgetagen ein nicht näher beschreibbares Flugobjekt über dem Grundstück einer 56 Jahre alten Frau gesehen. Am 17. April fand die Frau eine auf dem Dach ihres Reihenhauses liegende Drohne. Am Flugobjekt war eine Kamera montiert. Die Drohne wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen eingeleitet. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen.

Von MAZonline