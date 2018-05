Bötzow

Schwere Verletzungen zog sich ein 33-jähriger Mann am Mittwochvormittag während eines Arbeitseinsatzes in Bötzow zu. Gemeinsam mit einem 46-jährigen Kollegen nahm der Mann Schacht- und Bodenarbeiten vor. Gegen 10.45 Uhr war der 33-Jährige in einem Schacht zugange. Als ihm der 46-Jährige eine Farbspraydose in den Schacht herunterreichte, kam es plötzlich aus noch ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung, die dem 33-jährigen sehr schwere Verletzungen, u.a. im Gesicht, zufügte. Auch der 46-jährige Kollege wurde durch die Verpuffung verletzt.

Der 33-jährige Mann musste in Folge mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum nach Marzahn geflogen werden, wo er medizinisch behandelt wurde. Der 46-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Da es sich bei dem Vorfall um einen Arbeitsunfall handelte, wurde ein Mitarbeiter des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit zum Unfallort hinzugezogen. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline