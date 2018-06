Leegebruch

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend um 19.11 Uhr in der Grünstraße in Leegebruch. Bei dem Auffahrunfall zwischen zwei Kleinwagen wurde eine Person leicht verletzt.

Rettungssanitäter, Feuerwehr und Polizei waren vor Ort im Einsatz, die Grünstraße musste zwischenzeitlich für die Unfallbergung sowie Beräumung der Unfallstelle gesperrt werden.

Von MAZonline