Mahlow. Einbrecher sind am Freitagabend in Mahlow in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Sie verschafften sich zwischen 19.30 und 20.30 Uhr durch ein Fenster Zugang in das Gebäude. Anschließend durchwühlten sie das ganze Haus und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Gegenstände des 28-jährigen Hausbesitzers. Ein Fährtenhund der Polizei kam zum Tatort, um die Ermittlungen zu unterstützen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Von MAZonline