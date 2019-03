Oranienburg

Unbekannte Täter haben am Sonnabend in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Quedlinburger Straße in Oranienburg eingeschlagen. Anschließend drangen sie in das Gebäude ein und entwendeten Schmuck.

Der Gesamtschaden wird mit rund 5000 Euro beziffert. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline