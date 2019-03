Oranienburg

Ein 36-jähriger Mann ist am Mittwoch um 10.35 Uhr in der Paul-Gerhardt-Straße in Oranienburg bei dem Versuch, gewaltsam in ein Haus einzudringen, von der Bewohnerin überrascht worden. Der Mann flüchtete daraufhin, konnte aber im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass er zuvor in ein Einfamilienhaus in der Kremmener Straße eingebrochen war und dort Gegenstände entwendet hatte. Nach seiner Vernehmung soll der 36-Jährige einem Richter am Amtsgericht Oranienburg vorgeführt werden.

Von MAZonline