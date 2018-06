Teschendorf

Zwei unbekannte Männer haben sich am Montagabend gegen 19.30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Trift in Teschendorf verschafft. Wie sie in das Gebäude gelangt sind, ist momentan noch nicht geklärt. Eine Zeugin bemerkte Krach, der aus dem Obergeschoss des Haus drang und sah zwei Fremde, die offensichtlich dabei waren, Schränke zu durchwühlen. Daraufhin verständigte die Frau einen Bewohner des Hauses, der sich zur Tatzeit im Graten des Hauses aufhielt. Der Mann alarmierte umgehend die Polizei..

Fahndung ohne Erfolg

Als die Eindringlinge davon Wind bekamen, dass sie entdeckt worden waren, sprangen sie aus dem Fenster des ersten Obergeschosses und ergriffen die Flucht. Zwar setzte die Polizei bei der Fahndung nach den Einbrechern einen Fährtenhund und auch einen Hubschrauber ein, fassen konnte sie die Täter allerdings nicht. Möglich, dass diese in ein Fluchtfahrzeug gestiegen sind, dass sie in der Nähe des Tatortes abgestellt hatten oder in dem ein Komplize auf sie wartete.

Personenbeschreibung abgegeben

Zu den beiden Einbrechern gibt es eine vage Personenbeschreibung. Einer soll 28 bis 30 Jahre alt gewesen sein und einen Drei-Tage-Bart gehabt haben. Er trug ein dunkelblaues T-Shirt und ein Jogginghose. Der zweite Mann war jünger, etwa 19 Jahre. Er hatte ein weißes T-Shirt an und soll einen Strohhut auf gehabt haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Oranienburg unter der Telefonnummer 03301/85 10.

Weitere Polizeimeldungen >>>

Von MAZonline