Berge,

In ein Gebäudetrakt auf dem Jugendhof Brandenburg im Behnitzer Weg in Berge ist am Wochenende eingebrochen worden. Polizeibeamte stellten vor Ort fest, dass unbekannte Täter ein Fenster zum einem Gebäude aufgehebelt hatten und über dieses in die Räume eingedrungen waren.

Im weiteren Verlauf öffneten sie diverse Türen gewaltsam und durchwühlten die sich dort befindenden Schränke. Gestohlen wurde Geld.

Darüber hinaus richteten die Täter große bauliche Schäden an. Türen wurden eingeschlagen, Tresore zerstört. Über die genaue Schadenshöhe liegen laut Geschäftsleitung des Jugendhofes noch keine Angaben vor. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Von MAZ online