Glienicke/Nordbahn

Ein Zeuge meldete der Polizei in der Nacht von Donnerstag zu Freitag gegen 1.05 Uhr, dass sich zwei Männer an dem Feuerwehrgebäude in Glienicke/ Nordbahn zu schaffen machen. Als plötzlich die Alarmanlage auslöste, hätten die Täter die Flucht ergriffen und seien zu einem Fahrzeug gelaufen, das der Zeuge als Audi-Coupé bezeichnete. In dem Wagen habe ein dritter Mann gesessen. Die beiden Männer stiegen ein und anschließend habe sich der Pkw schnell in Richtung Bundesstraße 96 vom Tatort entfernt.

Die Polizei stellte im Zuge ihrer Ermittlungen fest, dass an dem Feuerwehrgebäude die Scheibe eines Rolltores aufgedrückt worden war. In das Gebäude seien die Einbrecher aber nicht gelangt.

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, die etwas beobachtet oder sachdienliche Hinweise haben, unter der Telefonnummer 03301/85 10 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Von MAZonline