Flatow

Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 12. bis 14. Januar gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude in der Staffelder Straße in Flatow.

Die Eingangstür und Teile der Fassade wurden dabei offenbar durch ein Feuer beschädigt. Aus dem Gebäude fehlte nach ersten Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline