Hennigsdorf

Bislang unbekannte Täter versuchten in den vergangenen Tagen offenbar, sich gewaltsam Zutritt zu einem Therapiezentrum in der Neuendorfstraße in Hennigsdorf zu verschaffen. Dabei machten sich der oder die Täter an der Eingangstür zu schaffen, die den Versuchen der Einbrecher jedoch stand hielt, so dass ein Eindringen in die Räumlichkeiten nicht gelang.

Auch in Birkenwerder Einbruchsversuch in Ärztehaus

Der versuchte Einbruch wurde am Dienstag (12. Februar) bekannt und bei der Polizei angezeigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht zu Dienstag war ebenfalls ein versuchter Einbruch in ein Ärztehaus in Birkenwerder bekannt geworden. Auch hier gelang den Tätern jedoch das Eindringen in die Räumlichkeiten nicht.

Von MAZonline