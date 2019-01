Schlaatz

Ein 20-Jähriger alarmiert am Freitagabend die Polizei, dass zwei Personen ihn am Schlaatz in der Straße An der Alten Zauche überfallen hatten. Zunächst hätten beide laut gegen die Wohnungstür gehämmert. Da sie wohl in die Wohnung wollten, benutzte der junge Mann den Notruf und meldete sich bei der Polizei.

Brecheisen und blutende Platzwunde

Mit einem Brecheisen öffneten die Eindringlinge die Tür und schlugen auf den Mann ein. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf, die stark blutete. Er kam in ein Krankenhaus. Die Täter flüchteten zunächst unerkannt. Einen Tatverdächtigen (28) suchte Polizei noch in der Nacht zur Befragung auf. In seiner Wohnung fanden sie verschiedene Betäubungsmittel. Gegen den Mann ermittelt nun die Kriminalpolizei. Sie sucht noch nach dem zweiten Tatverdächtigen.

