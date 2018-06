Summt

Revierpolizisten aus Hennigsdorf haben am Mittwochvormittag für die Dauer von etwa zwei Stunden die Einhaltung Geschwindigkeitsbeschränkung vor der Kita „Koboldhaus“ in Summt, Liebenwalder Straße, kontrolliert. Die Ergebnisse waren ernüchternd: 23 Kraftfahrzeugführer missachteten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Sieben von ihnen erwartet ein empfindliches Bußgeld sowie Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Einen traurigen Rekord stellte die Fahrerin eines Pkw aus dem Landkreis Oberhavel auf. Sie passierte den Standort der Kita mit einer Geschwindigkeit von 69 km/h. Das kostet die Frau 160 Euro. Hinzu kommen zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Ein mit Kindern aus Holland voll besetzter Reisebus wurde mit 60 km/h gestoppt. auf. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 140 Euro. Außerdem bekommt auch er zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat.

