Zehdenick

Eine 82-jährige Frau in Zehdenick ist am vergangenen Freitag offenbar Opfer eines sogenannten Enkeltricks geworden. Sie erhielt im Laufe des Tages mehrere Telefonanrufe. Zunächst meldete sich eine Frau, die sich als ihre eigene Enkeltochter vorstellte und um Bargeld für einen Immobilienkauf bat. Sie wolle ihr das Geld bis Montag auch zurückgeben. Nachdem später noch ein angeblicher Notar und eine vermeintliche Sparkassenmitarbeiterin angerufen hatten, willigte die 82-Jährige ein, konnte jedoch nur einen Teil der geforderten Summe aufbringen.

Erst zu spät misstrauisch geworden

Am Nachmittag meldete sich eine Frau bei der Dame, die sich als Notarsekretärin ausgab und mehrere tausend Euro abholte. Erst ein paar Tage später ging der 82-Jährige ein Licht auf. Da sie das Geld nicht wie vereinbart zurück erhielt, erstattete sie am Montag Strafanzeige wegen Betruges. Die Polizei ermittelt jetzt in diesem Fall.

Weitere Polizeimeldungen >>>

Von MAZonline