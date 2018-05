Liebenwalde

Erneut brannte am frühen Mittwochmorgen (9. Mai) in Oberhavel ein Stück Wald. Etwa ein Hektar Waldboden war gegen 6.15 Uhr in der Klein-Siedlung in der Nähe von Freienhagen in Brand geraten.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Neuholland, Liebenwalde, Teschendorf, Löwenberg und Nassenheide rückten aus und kamen mit 40 Kameraden zum Einsatz, um dem Brand zu löschen.

Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Verdächtig viele Brände am Wochenende

Erst am Dienstag hatte die MAZ über eine regelrechte Brandserie in Oberhavel am Wochenende berichtet. Zu rund zehn Löscheinsätzen hatten die Feuerwehren aus dem Landkreis zwischen Freitag und Sonntag ausrücken müssen. Allein fünf Brandherde taten sich im Wald bei Neuendorf auf. Zwar stieg zuletzt die Waldbrandgefahr erheblich, dennoch gibt es Zweifel daran, dass diese der Grund für einen Großteil der Feuer ist. Die Polizei ermittelt auch wegen Brandstiftung (MAZ berichtete).

Von MAZonline