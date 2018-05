Glienicke

Eine erschreckende Bilanz verzeichneten Revierpolizisten des Polizeireviers aus Hennigsdorf am Mittwoch nach einer zweistündigen Kontrollaktion an der Ampelanlage in der Oranienburger Chaussee, Ecke Schönfließer Straße in Glienicke/Nordbahn.

Für zwei Stunden überwachten die Beamten am späten Vormittag die dort installierte Ampelanlage. In diesem Zeitraum missachteten insgesamt 23 Fahrzeugführer das Rotlicht der Ampel. Im Schnitt bedeutet dies, dass alle rund fünf Minuten ein Rotsünder die Ampel missachtete.

Die entsprechenden Kraftfahrzeugführer wurden erfasst und müssen nun mindestens mit einem Bußgeld von 90 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Auch drei Fahrradfahrer überquerten die Ampel bei „Rot“. Auf sie kommt jeweils ein Bußgeld von 60 Euro zu.

Wie das Polizeirevier Hennigsdorf zudem mitteilte, werden „aufgrund der hohen Anzahl von Verstößen an dieser Stelle zeitnah wiederholte Kontrollen stattfinden“.

Von MAZonline