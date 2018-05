Hennigsdorf

Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen ereignete sich am Freitagabend (18. Mai) auf dem Hennigsdorfer Postplatz. Gegen 21.20 Uhr hatten zwei Jugendliche – 16 und 17 Jahre alt – den Postplatz überquert und waren dabei offenbar provozierend durch eine Gruppe anderer Jugendlicher hindurchlaufen.

Diese sprachen die beiden Jugendlichen daraufhin an, woraufhin der 16-Jährige plötzlich unvermittelt auf einen 19-Jährigen aus der Clique einschlug. Zeugen versuchten in Folge, die beiden Männer zu trennen. Daraufhin griff auch der 17-Jährige in das Gemenge ein und schlug ebenfalls auf den 19-Jährigen ein. Auch ein 20-jähriger Mann aus der Gruppe erhielt Schläge beider Personen, die anschließend in unbekannte Richtung flüchteten.

Die hinzugerufene Polizei konnte die Täter vor Ort und im Nahbereich nicht mehr aufgreifen, schließlich jedoch die Namen der beiden ermitteln. Sie wurden an ihrer Wohnanschrift aufgesucht, ihre Personalien wurden ermittelt und sie wurden zum Sachverhalt angehört. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

