Bärenklau

Am Dienstagmittag kam es in der Leegebrucher Chaussee in Bärenklau zu einer tätlichen Streitigkeit zwischen einem Ehepaar. Die 23 jährige Ehefrau wurde von ihrem 29-jährigen Ehemann ins Gesicht geschlagen und gewürgt. Dadurch erlitt sie Rötungen im Gesicht und Schmerzen am Hals. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Von MAZonline