Innenstadt

Nach dem Anruf einer Autofahrerin lief am Sonntagnachmittag eine Polizeifahndung in der Potsdamer Innenstadt an. Die Anruferin hatte zunächst eine Frau in ihrem Wagen mitgenommen. Diese sprang aber plötzlich aus dem langsam fahrenden Fahrzeug. Die Autofahrerin war deshalb in Sorge und informierte die Polizei über den Vorfall.

Beamte suchten nach der Frau, die kurz zuvor unerlaubt aus einem Krankenhaus entwichen war. Später wurde sie in einer Straßenbahn in der Friedrich-Ebert-Straße gefunden. Die Polizisten begleiteten sie aus der Bahn. Doch an der Haltestelle verlor die Frau plötzlich ihre Beherrschung. Sie schlug auf die Beamten ein und wehrte sich heftig. Sie wurde daher durch die Polizisten fixiert und zurück in das Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline