Kremmen

Ein Zeuge beobachtete am Donnerstag um 12.45 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Havelland und der Anschlussstelle Kremmen in Fahrtrichtung Neuruppin einen Pkw VW Golf mit Berliner Kennzeichen. Dieser kam während der Fahrt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrer weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und den Verkehrsunfall zu melden. An der Schutzplanke entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Von MAZonline