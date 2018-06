Zwei Männer sind sich am Sonnabendmorgen gegen 6 Uhr auf der Havelpromenade in Oranienburg begegnet. Beide skandierten laut Polizei den Hitlergruß und gerieten dann offensichtlich in Streit. Einer von beiden, ein 25-Jähriger, fing sich dabei eine Ohrfeige ein. Danach flüchtete der Angreifer unerkannt.