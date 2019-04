Hennigsdorf

Gleich fünf Personen, die in Hennigsdorf wohnen, sind am Mittwoch von einem Unbekannten angerufen worden. Der Mann gab sich jeweils als Polizist aus und versuchte, die Vermögensverhältnisse der Leute auszukundschaften. Dazu bediente er sich einer bereits mehrfach benutzten Geschichte, wonach es im Umfeld der Angerufenen gehäuft zu Diebstählen von Wertsachen gekommen sei. Er wolle die Leute deshalb warnen. Anschließend erkundigte sich der falsche Polizist nach Wertgegenständen und Bargeld in den Haushalten der angerufenen Hennigsdorfer Personen.

In allen Fällen erkannten die ausgewählten Opfer, dass es sich bei den Anrufen um eine Betrugsmasche handelt und beendeten die Gespräche, so dass keinerlei finanzieller Schaden entstand. Darüber hinaus wurde die Polizei von den Betrugsversuchen in Kenntnis gesetzt.

Von MAZonline