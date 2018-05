Hohen Neuendorf

Eine Frau aus Hohen Neuendorf meldete sich Mittwochnachmittag (23. Mai) bei der Polizei und gab dort an, dass ihr erwachsener Sohn sie schon in der Nacht zuvor geschlagen und bespuckt hätte. Beide Personen hatten sich aufgrund des Drogenkonsums des Sohnes gestritten. Der junge Mann hätte sich nun in der gemeinsamen Wohnung eingeschlossen, seine Mutter würde sich nicht mehr hineintrauen.

Die am Tatort erschienenen Beamten fixierten den Mann schließlich. Ein Notarzt verfügte anschließend seine Einweisung in ein Krankenhaus zur psychischen Behandlung. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

Von MAZonline