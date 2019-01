Zehdenick

Ein 36-Jähriger führte am Donnerstagabend um 19.40 Uhr in der Waldheimstraße in Zehdenick nach bisherigen Erkenntnissen Schweißarbeiten an einem Kleintransporter durch. Während dieser Arbeiten kam es zu einer Verpuffung, welche das Fahrzeug in Brand setzte und anschließend auf die Lagerhalle überging. Durch insgesamt 28 Kameraden der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen vor Ort waren, konnte der Brand letztlich gelöscht werden. Andere Gebäude oder Personen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro.

Von MAZonline