Löwenberg

Ein 94-jähriger Mann aus Oberhavel wurde am Montagvormittag auf einem Parkplatz in der Eberswalder Straße in Löwenberg gegen 10.30 Uhr Opfer eines Trickdiebstahls.

Der Senior wurde zunächst von einem unbekannten Mann angesprochen, der ihn darum bat, Geld zu wechseln. Als der 94-Jährige seine Börse herausholte, nahm ihm der bislang unbekannte Täter diese sofort aus der Hand und flüchtete damit. Beschrieben wurde der Unbekannte als etwa 1,80 m groß und bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke sowie einer grauen Mütze. Durch den Diebstahl entstand dem Senior nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Miese Masche offenbar mehrfach angewendet

Die alarmierte Polizei konnte den Täter in der näheren Umgebung nicht mehr feststellen. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich im Rahmen der Anzeigenaufnahme dann auch eine 72-jährige Frau, der offenbar ähnliches geschehen war, die den Diebstahl jedoch hatte verhindern können.

Von MAZonline