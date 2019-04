Himmelpfort

Unbekannte haben drei Reusen aus dem Haussee in Himmelpfort gehoben und den Fisch daraus mitgenommen. Anschließend versuchten die Täter offensichtlich, die Reusen wieder aufzustellen, um keinen Verdacht zu erwecken. Der Tatzeitraum muss zwischen dem 5. und 8. April gelegen haben. Festgestellt wurde der Diebstahl am 8. April, der Polizei gemeldet wurde er am 9. April gegen 10.30 Uhr. Eine Strafanzeige wegen Diebstahls wurde aufgenommen.

