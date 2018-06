Leegebruch

Zu einem Flächenbrand wurde die Feuerwehr Leegebruch am frühen Mittwochnachmittag (6. Juni) um 13.40 Uhr gerufen. In der Gartenstraße war aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Stück Garten in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf ein Holzhaus über.

Durch das schnelle Eingreifen der Leegebrucher Feuerwehrkameraden konnte eine weitere Ausbreitung des Flächenbrandes verhindert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache der Brandausbreitung aufgenommen.

Von MAZonline