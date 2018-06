Oranienburg

Ein 31-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau, die zusammen in einem Pkw unterwegs waren, sind in der Nacht zu Dienstag gegen 1.45 Uhr auf der Bundesstraße 96, nahe der Anschlussstelle Oranienburg/Süd, in Streit geraten. Daraufhin stieg der alkoholisierte Mann aus dem Fahrzeug aus und lief in Richtung Mittelleitplanke. Auf dem Weg dorthin wurde er vom linken Außenspiegel eines vorbeifahrenden Pkw Renault erfasst und am Arm verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Richtungsfahrbahn nach Berlin wurde zum Zwecke der Rettungsmaßnahmen für die Dauer von etwa eineinhalb Stunden gesperrt und gegen 3.30 Uhr wieder freigegeben. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Von MAZonline