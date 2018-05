Passow

Eine Frau ist vor den Flammen in ihrem Wohnhaus in der Uckermark geflohen und anschließend zusammengebrochen.

Die 49-jährige Mieterin konnte sich durch ein Fenster aus dem brennenden Haus befreien und so von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Warum das Feuer am Mittwochabend in der Reihenhaushälfte in der Gemeinde Passow ausgebrochen war, blieb zunächst unklar.

Das Haus ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar.

Von Anna Ringle