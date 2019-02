Oranienburg

Eine Jeep-Fahrerin aus Oberhavel wollte am Sonntag gegen 15.50 Uhr in Oranienburg von der Granseer Straße nach links in die Clara-Zetkin-Straße abbiegen. Dabei kollidierte der Wagen mit einem entgegenkommenden Pkw Opel, der von einer 35-jährigen Frau, ebenfalls aus dem Kreis Oberhavel, gesteuert wurde.

Bei dem Zusammenstoß wurden die Frau aus dem Opel sowie ein mitfahrendes knapp einjähriges Mädchen verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei auf Nachfrage sagte, sei das Baby vorsorglich mit ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Granseer Straße musste zeitweise gesperrt werden. Rettungskräfte und die Feuerwehr waren vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Der Jeep war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

