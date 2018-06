Teschendorf

Riesenschreck für eine 57-jährige Frau am Mittwochvormittag (7. Juni) im Teschendorfer Unterweg: Ein bislang unbekannter Mann drang in die Wohnung der Frau ein, während die 57-Jährige kurz vor die Tür gegangen war, um ihre Wäsche aufzuhängen. Sie hatte währenddessen den Schlüssel in der Wohnungstür stecken gelassen. Als sie etwa eine Viertelstunde später in ihre Wohnung zurückkam, saß plötzlich ein fremder Mann in der Küche der Frau.

Er bot der 57-Jährigen zunächst ein Zeitschriftenabonnement an, welches die Frau unterschreiben sollte. Anschließend durchsuchte er offenbar die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen und wurde in seinem Auftreten immer aggressiver. Nachdem der Mann in der Wohnung nichts fand, verließ er den Tatort ohne Diebesgut.

Bei dem Beschuldigten soll sich es um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit langen, dunklen Haaren handeln. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline