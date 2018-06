Oranienburg

Zwei Leichtverletzte forderte ein Unfall, als am Montagvormittag zwei Autos an der Kreuzung André-Pican-Straße/Lehnitzstraße in Oranienburg gegeneinander krachten. Nach ersten Informationen handelte es sich bei dem einen Fahrzeug um einen Skoda Fabia. Dieses Fahrzeug als auch das zweite beteiligte Fahrzeug müssen abgeschleppt werden. Eines der Fahrzeuge fuhr bei dem Crash zudem eine Fußgängerampel um. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 9000 Euro. Während der Zeit der Betreuung der Verletzten und der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr.

Von MAZonline