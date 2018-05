Cottbus

Am Dienstagnachmittag kam es im Bereich der Straßenbahngleise an der Stadthalle Cottbus zu einem schweren Unfall. Eine Fußgängerin lief aus dem Puschkinpark in Richtung Stadthalle und wollte die Gleise überqueren. Dabei achtete sie nicht auf eine herannahende Straßenbahn.

Die Fahrerin der Bahn klingelte zur Warnung, woraufhin die 19-Jährige zu Fall kam. Die Bahn erfasste die Frau und sie wurde darunter eingeklemmt.

Kräfte der Feuerwehr konnten die Fußgängerin befreien, sie wurde mit schweren Verletzungen zur stationären medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Die 37-jährige Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus transportiert.

Die Polizei leitete Ermittlungen zum Unfallhergang ein.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline