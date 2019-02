Oberkrämer

Dicht aufgefahren ist am Freitagnachmittag, 14.15 Uhr, ein Pkw-Fahrer auf andere Fahrzeuge – und das mitten im Baustellenbereich der A 10. Einer zivilen Funkstreifenwagenbesatzung des Autobahnpolizeireviers Walsleben war diese Drängelei auf Höhe der Anschlussstelle Oberkrämer in Fahrtrichtung Hamburg aufgefallen. Im Autobahndreieck Havelland überholte der 45-jährige Fahrzeugführer rechts, so dass andere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen und ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß mit diesem PKW zu vermeiden. Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle rechtfertigte sich der Fahrzeugführer lediglich in der Form, „dass er es eilig hat“. Die entsprechende Anzeige wurde eingeleitet.

Von MAZonline