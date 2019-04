Birkenwerder/Mühlenbeck

Ein Orientierungsproblem hatte ein 75-jähriger Mann, als er in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck unterwegs war – der Deutsche fuhr mit seinem Pkw Citroen in entgegengesetzter Richtung. Die Besatzung eines Streifenwagens der Polizei stellte dies auf einem Parkplatz im dortigen Arbeitsstellenbereich in Fahrtrichtung Autobahndreieck Kreuz Oranienburg fest, nachdem der Pkw Fahrer auf dieser Fahrbahn in Fahrtrichtung Autobahndreieck Pankow unterwegs war. Der Fahrzeugführer gab an, dass er mit der Verkehrsführung überfordert war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Von MAZonline