Falkenthal

Unbekannte Täter, die offensichtlich keine Fans der Falkenthaler Füchse sind, haben eine ziemlich geschmacklose Attacke auf den Fußballverein geleistet. Sie brachten an der Umzäunung der Sportanlage ein 1,20 Meter mal 60 Zentimeter großes blaues Leinentuch an, auf dem mit silberfarbenen Buchstaben geschrieben stand: „Der Fuchs wird gejagt.“ Vor dem Zaun wurde zudem der Kadaver eines Fuchses abgelegt. Festgestellt und gemeldet wurde der Vorfall laut Polizei am vergangenen Freitag gegen 19.45 Uhr. Das Leinentuch könnte aber auch bereits in der Nacht von Donnerstag zu Freitag an der Umzäunung angebracht worden sein.

Bislang gibt es keine Hinweise darauf, wer sich diesen schlechten Scherz erlaubt hat und welches Motiv es für die tat gibt. Die erste Männermannschaft der Falkenthaler Füchse rangiert zurzeit in der Landesklasse Nord auf einem Abstiegsplatz. Möglich, dass es sich um Anhänger einer Mannschaft handelt, die ebenfalls in den Abstiegskampf verwickelt ist. Überdies soll aber auch im Dorf Leute geben, denen der Sportplatz und das Treiben, das dort regelmäßig herrscht ein Dorn im Auge ist, weil sie die Geräuschkulisse stört, die von der Örtlichkeit ausgeht.

Die Polizei nahm Anzeigen wegen Beleidigung und wegen des Verstoßes gegen das Tierkörperbeseitigungsgesetz auf.

Von MAZonline