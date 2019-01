Schildow

Ein Zusteller lieferte am Montagmorgen ein Paket an eine Privatperson in Schildow. Hierbei klingelte er zunächst am Tor des Einfamilienhauses. Da der Besteller zu lange benötigte, bis er an der Tür war, warf der Zusteller das Paket über den Zaun. Das gefiel dem Besteller nicht, so dass er hinausrannte und sich vor das Fahrzeug des Zustellers stellte, obwohl er bereits losgefahren war. Der Zusteller versuchte ihm auszuweichen und fuhr daraufhin in den Zaun des Mannes. Als der Geschädigte mit dem Paketzusteller reden wollte, zückte der ein Reizgasgerät und besprühte den Geschädigten. Danach flüchtete der Paketzusteller zu Fuß. Eine Suche im Nahbereich nach der Person durch die Polizei verlief ergebnislos. Der Geschädigte wurde leicht verletzt mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht und ambulant behandelt. Das Firmenfahrzeug konnte an das Zustellunternehmen übergeben werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline