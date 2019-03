Glienicke

Im Zeitraum vom 22. März, 18 Uhr zum 23. März, 12 Uhr zerstörten unbekannte Täter in Glienicke in der Alten Schildower Straße das hintere rechte Dreiecksfenster an einem Pkw Mercedes Benz, welcher auf einem Privatgrundstück stand und verschafften sich so Zugang zum Fahrzeug. Im Anschluss demontierten und entwendeten sie den Fahrerairbag. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline