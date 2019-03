Glienicke

Ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Müllmann ereignete sich am Mittwochmorgen in der Ahornallee in Glienicke/Nordbahn. Der Müllmann wurde bei dem Vorfall so stark am Bein verletzt, dass er anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Müllmann angefahren und beschimpft

Gegen 8.30 Uhr war ein Müllfahrzeug samt Arbeitern in der Ahornallee unterwegs, als ein Pkw Peugeot den Arbeitsbereich passierte. Dabei stieß der Autofahrer mit einem der Müllmänner zusammen und verletzte ihn dabei. Zudem soll der Mann die Arbeiter nach der Kollision auch beschimpft haben. Anschließend verließ er die Unfallstelle und machte sich damit einer Verkehrsunfallflucht schuldig.

Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an

Die verständigte Polizei konnte anhand des amtlichen Kennzeichens den Halter des Fahrzeugs ermitteln, diesen jedoch bislang noch nicht auffinden, da er an seiner amtlich gemeldeten Adresse noch nicht angetroffen werden konnte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Vorfall dauern an.

Von MAZonline