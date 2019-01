Glienicke

Große Aufregung am Dienstagnachmittag in Glienicke: Ein 77-jähriger dementer und medikamentenpflichtiger Mann, der mit seinem Fahrzeug unterwegs war, wurde gegen 17.30 Uhr von seiner Ehefrau in Glienicke als vermisst gemeldet. Wie die Frau mitteilte, sei er schon seit dem Mittag nicht mehr auffindbar. Die Ehefrau äußerte die Angst, dass ihr Mann beim Autofahren die Orientierung verloren habe.

Die Polizei veranlasste daraufhin eine Handyortung. Dank deren Resultat sowie auch dank aufmerksamer Bürger konnte der 77-Jährige schließlich gegen 19.30 Uhr in seinem Auto sitzend auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Germendorf wohlbehalten, jedoch etwas verwirrt wirkend, angetroffen werden.

Die Beamten verständigten die Ehefrau, die ihren Ehemann in der Polizeiwache in Obhut nahm. Der Führerschein des 77-Jährigen wurde sichergestellt und eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde durch die Polizei angefertigt.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline