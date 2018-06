Menz

Einen unerwarteten Ausgang nahm am Donnerstag ein Grillabend in Menz. Gegen 22 Uhr hatte ein Mann dort die Asche eines Holzkohlegrills in seinen Composter entsorgt.

Offenbar war diese noch nicht ausreichend abgekühlt, so dass wenig später der Composter Feuer fing und in Flammen stand. Diese griffen schnell auch auf einen an der Grundstücksgrenze gelagerten Holzstapel sowie einen Holzzaun über und setzten zudem eine in unmittelbarer Nähe befindliche Plastikdachrinne in Brand.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr aus Menz eilte mit drei Fahrzeugen zum Ort des Geschehens und konnte den Brand schnell bekämpfen und löschen.

Der zunächst ermittelte Sachschaden betrug rund 300 Euro.

Von MAZonline