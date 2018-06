Freienhagen

Zu zwei Bränden im Großraum Nassenheide wurde die Feuerwehr am Montag gerufen. Zunächst standen gegen 15 Uhr zwischen Neuholland und Malz, in der Nähe von Freienhagen, auf einer Fläche von etwa 10x15 Metern rund 150 Quadratmeter Waldboden nahe einer Stromtrasse in Flammen. Die Feuerwehr kam vor Ort zum Einsatz und löschte die Brandfläche. Kurz darauf entdeckte ein Streifenwagen der Polizei im Bereich eines Radweges in Richtung Malz zudem einen Entstehungsbrand, den die Beamten mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln selbst löschen konnten.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichssuche für Hinweise auf die Ursache des Brandes oder auch mögliche Brandstifter brachte zunächst keine Erkenntnisse. Eingesetzt wurde dabei unter anderem auch ein Hubschrauber, mit dem „nach Personen gesucht wurde, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten“, wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach auf MAZ-Nachfrage bestätigte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach einer ersten Schätzung beträgt der durch das Feuer entstandene Sachschaden rund 2500 Euro.

Wenig später, gegen 18.15 Uhr, fiel einer Zeugin dann in der Nähe der B96 zwischen Nassenheide und Teschendorf ein Brand auf. 300 Quadratmeter eines Kornfeldes standen in Flammen, die alarmierte Feuerwehr aus dem Löwenberger Land konnte das Feuer löschen. Auch in diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei nun zur Brandursache, über die es vor Ort zunächst noch keine Erkenntnisse gab. Die Höhe des durch den Brand entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline