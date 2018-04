Polizeimeldung - Grüne Jacke und Leggins – wem gehört’s?

An einer Badestelle am Grünstich wurden am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr verschiedene Kleidungsstücke festgestellt. Ein grüne Sweat-Jacke, eine schwarz-weiß gestreifte Leggins, Socken und Unterwäsche lagen am Ufer des Sees. Da im Umkreis des Fundortes keine Personen festgestellt werden konnten und die Vermutung nahe lag, dass die Besitzerin der Kleidung ins Wasser gegangen sein könnte, wurden erste Suchmaßnahmen eingeleitet. Die Polizei forderte schließlich einen Polizeihubschrauber an, der die angrenzenden Stiche sowie die Umgebung überprüfte, jedoch ebenfalls keine Person feststellen konnte.

Die Beamten stellten die Kleidungsstücke sicher. Bei der Polizei lag bis zum Freitagnachmittag keine Vermisstenanzeige – sowohl Personen als auch Kleidungsstücke – vor. Die Polizei brach die Suche nach der zu den Kleidungsstücken gehörenden Person in den Nachtstunden ab, setzte sie jedoch am Freitag mit Unterstützung von Suchhunden fort.

Die Beamten bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe und fragen: Wer weiß, wem die Kleidungsstücke gehören oder wie sie dort hingelangt sind? Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510 zu melden.

Von MAZonline