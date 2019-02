Hohen Neuendorf

Erst war es eine Schneeballschlacht, am Ende musste die Polizei eingreifen. Ein 14-Jähriger bewarf am Sonnabend gegen 19.30 Uhr in Hohen Neuendorf eine 15-Jährige und deren Freundin zunächst mit Schneebällen, bis es zu einem Streit zwischen den Jugendlichen kam. In dessen Verlauf nahm der 14-Jährige die Freundin der 15-Jährigen in den Schwitzkasten und drückte sie zu Boden.

Mädchen verlassen Schauplatz – 14-Jähriger folgt ihnen

Die Mädchen verließen den Schauplatz daraufhin in Richtung Bahnhof, woraufhin der 14-Jährige ihnen folgte. Es kam schließlich zu einer erneuten Auseinandersetzung, in welcher der Junge eines der Mädchen ins Gesicht schlug. Die 15-Jährige und ihre Freundin alarmierten schließlich die Polizei, die am Schauplatz erschien. Die Beamten nahmen am Ende ein Strafverfahren wegen Körperverletzung auf.

Von MAZonline