Oranienburg

Zwei Männer sind am Sonnabendmorgen an der Havelpromenade in Oranienburg in Streit geraten. Etwa gegen 6 Uhr war dort auf Höhe des Bollwerks ein 25-jähriger Mann aufgetaucht, der stark betrunken war und den Hitlergruß skandierte. Dies bekam offensichtlich ein weiterer Mann, der sich in der Nähe befand. Nach Auskunft der Polizei muss der Unbekannte den 25-Jährigen offensichtlich verhöhnt haben. Anschließend skandierte er selbst den Hitlergruß.

Ohrfeige eingefangen

In der Folge gerieten die Männer in Streit und der 25-Jährige fing sich eine Ohrfeige ein. Daraufhin wollte er sich mit einer Bierflasche verteidigen, diese fiel ihm jedoch runter und ging zu Bruch. Der Unbekannte konnte flüchten. Aussagen zu dessen Identität konnte der geohrfeigte Mann, bei dem 2,29 Promille festgestellt wurden, nicht machen. Eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurden aufgenommen.

Von MAZonline