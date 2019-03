Hennigsdorf

In einem Einkaufszentrum am Postplatz ist es am Freitagabend zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, da einem 29-jährigen Hennigsdorfer der Bezahlvorgang der beiden Afghanen zu lange dauerte. Diese haben scheinbar während des Bezahlens telefoniert. Vor dem Einkaufszentrum setzte sich die Auseinandersetzung fort, indem der 29-Jährige ein Teppichmesser zückte und die beiden Afghanen leicht verletzte. Diese setzten sich gegen die Attacke zur Wehr, ergriffen das zu Boden gefallene Messer und verletzten ihrerseits den 29-Jährigen, der vor Ort ambulant behandelt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline