Hennigsdorf

Aufmerksamen Mitbürgern fiel am Montagnachmittag (11. Februar) in der Hennigsdorfer Feldstraße eine verwirrte Person auf, die offenbar in ein Wohnhaus gelangen wollte. Da die Person auf die Ansprache der Bürger nicht reagierte, informierten diese schließlich die Polizei.

Berauscht den Wohnungsschlüssel nicht gefunden

Die Beamten stellten nach ihrem Eintreffen dann fest, dass der 29-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand und nicht im Stande war, seinen Wohnungsschlüssel zu finden.

Geringe Mengen an Drogen sichergestellt

Die Polizei stellte vor vor Ort geringe Mengen an Drogen bei dem Mann sicher und nahm eine entsprechende Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf.

Von MAZonline