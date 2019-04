Hennigsdorf

Erheblichen Sachschaden richteten unbekannte Täter in der Nacht zu Montag bei zwei Einbrüchen in zwei Pkw BMW im Hennigsdorf Ortsteil Nieder Neuendorf an.

Sie machten sich an den beiden Fahrzeugen zu schaffen, die in einer Tiefgarage in der Straße Am Yachthafen abgestellt worden waren. Aus einem BMW der 5er Reihe wurden das Lenkrad, der Bordcomputer sowie die Fahrzeugelektrik ausgebaut und entwendet. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt ersten polizeilichen Schätzungen zufolge rund 10000 Euro.

Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren

Aus einem BMW der 4er Reihe in einer benachbarten Tiefgarage bauten die Täter zudem den Fahrerairbag und die Navigationseinheit aus, um sie zu stehlen. Der Sachschaden beträgt in diesem Fall nach ersten Schätzungen rund 5000 Euro.

Kriminaltechniker kamen vor Ort zur Spurensicherung zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline