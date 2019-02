Hennigsdorf

Am Sonnabendnachmittag wurde die Polizei über einen vermeintlichen Wohnungseinbruch in der Seilerstraße in Hennigsdorf informiert. Der 51-jährige Anrufer gab an, dass sich sein 10-jähriger Sohn gerade allein in der Reihenhauswohnung aufhält und verdächtige Geräusche aus Richtung der Hauseingangstür wahrgenommen hat.

Hebelspuren an der Eingangstür

Darüber informierte dieser sofort telefonisch seinen Vater und flüchtete in das Obergeschoss. Bei Eintreffen der Polizeibeamten waren keine verdächtigen Personen mehr vor Ort. Frische Hebelspuren an der Hauseingangstür untermauerten die Aussage des Jungen, sodass eine Anzeige wegen eines versuchten Wohnungseinbruches aufgenommen wurde.

Wahrscheinlich bemerkten die Täter, dass sich in der Wohnung noch eine Person befand und ließen daher von ihrem Vorhaben ab. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline