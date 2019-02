Hennigsdorf

Zu einem großräumigen Einsatz kam es am Mittwochmorgen in der Fontanestraße in Hennigsdorf. Kinder hatten auf dem Weg zur Schule beobachtet, wie eine bislang unbekannte Schülerin in ein unbekanntes Fahrzeug gezogen worden sein soll. Die Schulleitung informierte daraufhin um 8.20 Uhr die Polizei, die anschließend einen Großeinsatz auslöste.

Polizeihubschrauber unterstützt Suchmaßnahmen aus der Luft

Die Fontanestraße, in der sich unter anderem auch die Fontane-Grundschule befindet, wurde weiträumig abgesperrt. Ein Polizeihubschrauber wurde hinzugezogen, die Polizei war mit mehreren Mannschaftswagen, Einsatzfahrzeugen und der Kriminalpolizei vor Ort im Einsatz. Unter anderem wurden umfangreiche Befragungen durchgeführt.

Überprüfung des Sachverhalts läuft

„Wir gehen allen Anhaltspunkten nach und überprüfen den gemeldeten Sachverhalt mit allergrößter Sorgfalt“, erklärte Ariane Feierbach von der Pressestelle der Polizei. „Wann immer es um Kinder geht, sind wir besonders sensibilisiert.“

Auch Berliner- und Bundes-Polizei im Einsatz

Zu den umfangreichen Prüfungs- und Suchmaßnahmen wurde auch die Berliner und die Bundes-Polizei hinzugezogen. Nach Aussage der Polizei und deren Überprüfungen in allen Schulen Hennigsdorfs wird bislang kein Kind vermisst.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline